Путин и Меркель провели телефонный разговор

"Подчеркнута важность тесной координации международных усилий на данном направлении при активном участии Всемирной организации здравоохранения". Пресс-служба Кремля

Два лидера договорились, что профильные министерства России и Германии будут поддерживать контакты по вопросу борьбы с коронавирусом.

Также Путин и Меркель обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и позитивно оценили недавний обмен удерживаемых лиц между Киевом и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками.

В Кремле отметили, что подчеркнута необходимость последовательного выполнения Минских соглашений и решений саммитов "нормандской четверки".

"Отмечено, в частности, что украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса", — добавили в Кремле.