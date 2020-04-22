Путин и Меркель провели телефонный разговор

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили борьбу с коронавирусом, сообщили в Кремле.
"Подчеркнута важность тесной координации международных усилий на данном направлении при активном участии Всемирной организации здравоохранения".
Два лидера договорились, что профильные министерства России и Германии будут поддерживать контакты по вопросу борьбы с коронавирусом.
В Кремле отметили, что подчеркнута необходимость последовательного выполнения Минских соглашений и решений саммитов "нормандской четверки".
"Отмечено, в частности, что украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса", — добавили в Кремле.