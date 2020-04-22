В ЛНР умер первый пациент с коронавирусом

"К сожалению, сегодня зафиксирован один случай смерти от сердечно-сосудистой патологии. Пациент возрастной - 74 года, но он являлся носителем COVID-инфекции. Он, как контактный, был заражен, но причина его смерти в основной патологии", - заявила Пащенко.