В ЛНР умер первый пациент с коронавирусом

ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Пациент с COVID-19 умер от сопутствующего заболевания в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщила журналистам в среду министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
Ранее в связи с COVID-19 в республике был введен режим повышенной готовности. По данным минздрава ЛНР, в среду на территории республики зарегистрировано 48 случаев заражения.
"К сожалению, сегодня зафиксирован один случай смерти от сердечно-сосудистой патологии. Пациент возрастной - 74 года, но он являлся носителем COVID-инфекции. Он, как контактный, был заражен, но причина его смерти в основной патологии", - заявила Пащенко.
Она уточнила, что смерть пациента наступила не по причине дыхательной недостаточности и он не подключался к искусственной вентиляции легких.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.