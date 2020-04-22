Зеленский призвал сократить число правоохранительных органов на Украине

КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости сокращения числа правоохранительных органов, так как в стране "правоохранительный хаос".
Ранее офис президента сообщил, что презентует фильм по случаю годовщины пребывания Зеленского в кресле главы государства, которая наступит 20 мая.
"Я не понимаю, зачем нам столько правоохранительных органов. Это значит, что у нас это тоже было сделано для размытия ответственности, вот и все", - заявил Зеленский в фильме "Год президента Зеленского", который транслировал телеканал "Украина 24".
По его словам, когда он собирает на совещание вместе всех руководителей украинских правоохранительных органов, они друг на друга перекладывают ответственность. "Это правоохранительный хаос", - сказал Зеленский.
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"По этому, когда мы перезагрузим все правоохранительные органы, я уверен, что государство придет к тому - я даже не уверен, можно ли об этом говорить - чтобы количество этих правоохранительных (органов – ред.)… ответственности сократилось в нашей стране. Чтоб ты знал, что перед тобой сидят три человека, и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, за то, что взяточники, авторитеты, все бандиты сядут в тюрьму", - заявил Зеленский.
На Украине функционируют министерство внутренних дел, в которое входит в том числе полиция, служба безопасности, офис генерального прокурора, государственное бюро расследований, национальное антикоррупционное бюро, специализированная антикоррупционная прокуратура и нацагентство по предотвращению коррупции.
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