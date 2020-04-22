Зеленский призвал сократить число правоохранительных органов на Украине

По его словам, когда он собирает на совещание вместе всех руководителей украинских правоохранительных органов, они друг на друга перекладывают ответственность. "Это правоохранительный хаос", - сказал Зеленский.

"По этому, когда мы перезагрузим все правоохранительные органы, я уверен, что государство придет к тому - я даже не уверен, можно ли об этом говорить - чтобы количество этих правоохранительных (органов – ред.)… ответственности сократилось в нашей стране. Чтоб ты знал, что перед тобой сидят три человека, и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, за то, что взяточники, авторитеты, все бандиты сядут в тюрьму", - заявил Зеленский.