Герасимов поговорил по телефону с верховным главкомом НАТО Уолтерсом

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов по телефону обсудил с верховным главнокомандующим объединенными ВС НАТО генералом Тодом Уолтерсом вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает Минобороны России.
"Двадцать второго апреля состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Герасимова с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО Генералом Тодом Уолтерсом, в ходе которого были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.