Названа возможная причина смерти замглавы департамента культуры Москвы

Депутат добавил, что чиновник находился в Крыму в отпуске, но, возможно, у него были там дела.

"Я знаю, что он собирался брать отпуск в это время... но как там дальше, по своим или не своим делам он туда поехал, впереди будет известно... наверное, были и деловые вопросы", - сказал Герасимов.