Названа возможная причина смерти замглавы департамента культуры Москвы

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замглавы столичного департамента культуры Леонид Ошарин предположительно совершил самоубийство, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, при этом он отметил, что это "странный" суицид.
"Это странное самоубийство. Мы занимались его поиском", - сообщил Герасимов.
Ранее дочь Ошарина Анастасия сообщила, что ее отец пропал в Крыму. Поиски чиновника в Москве и на полуострове вели полиция и добровольцы. Позже Герасимов сказал РИА Новости, что Ошарин найден мертвым в Крыму.
Депутат добавил, что чиновник находился в Крыму в отпуске, но, возможно, у него были там дела.
"Я знаю, что он собирался брать отпуск в это время... но как там дальше, по своим или не своим делам он туда поехал, впереди будет известно... наверное, были и деловые вопросы", - сказал Герасимов.