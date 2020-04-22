Работающие в системе ФМБА медики получат выплаты за особые условия труда

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Медики, работающие в системе Федерального медико-биологического агентства, также будут получать выплаты за особые условия труда во время коронавируса, соответствующий приказ руководителя ФМБА Вероники Скворцовой опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Обеспечение выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией и лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ", - говорится в приказе.
Кроме того, согласно документу, единовременно будут проведены компенсационные выплаты медработникам, впервые прибывшим на работу в ЗАТО, обслуживаемые учреждениями, находящимися в ведении ФМБА.
Ранее президент Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил о том, что медицинскому персоналу, который непосредственно борется с распространением коронавирусной инфекции, будут назначены дополнительные выплаты. Для врачей, работающих с заболевшими коронавирусом пациентами, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала – фельдшеров, медсестер – 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала – 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей
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