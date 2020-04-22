Правительство МО поможет предпринимателям перевести бизнес в онлайн

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В связи с пандемией коронавируса правительство Московской области поможет предпринимателям перевести их бизнес на онлайн-формат. Об этом сообщил телеканал В связи с пандемией коронавируса правительство Московской области поможет предпринимателям перевести их бизнес на онлайн-формат. Об этом сообщил телеканал "360"

Министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова напомнила, что работу организаций, чьи товары или услуги не являются жизненно необходимыми для людей, пришлось приостановить из-за пандемии. Из-за этого бизнесу придется переходить на онлайн-формат. Помощь в этом можно получить и в ведомстве.

"Что касается вашего бизнеса, вы можете использовать интернет, сделать доставку. Да, это не будет тот объем выручки, но какие-то затраты возместить получится. Если вы затрудняетесь, как это сделать, мы можем подобрать вам онлайн-курсы, вы можете использовать соцсети", – отметила Наталья Егорова.

По ее словам, другие страны на практике показали, что лучший способ борьбы с коронавирусом – самоизоляция. Однако жители смогут получить наиболее важные продукты и услуги.

"Мы понимаем, что кто-то должен ходить на работу. Врачи, компании, которые выпускают продукты и товары первой необходимости, – эти люди каждый день рискуют своим здоровьем. Поэтому все, что не связано с жизнеобеспечением, закрыто", – уточнила Егорова.

Шиномонтажи и автосервисы будут работать, но с некоторыми ограничениями. Необходимо, чтобы в залах одновременно не было большого количества людей. Автомобили скорой помощи или служебные машины, которые заняты на доставке продуктов и лекарств, принимают обязательно.

Так, в помощь бизнесу уже приняли отсрочки по налогам, арендной плате, а также кредиты без процентов. Наталья Егорова попросила предпринимателей обращаться за консультацией на горячую линию 0150 и давать обратную связь.

Также сейчас для малого и среднего бизнеса расширена программа льготного кредитования. Сразу 99 российских банков выдают кредиты по сниженной ставке.