Рябков оценил ситуацию на постсоветском пространстве

"Я думаю, что цели выиграть идейную конкуренцию на постсоветском пространстве с США мы не ставим. Мы видим вопрос в другой плоскости. Мы считаем, что глубина исторических, культурных, человеческих, экономических, любых других связей между Россией и соседними государствами, входившими когда-то в одну страну, неизмеримо глубже, фундаментальнее и богаче, чем все то, что США - и при нынешней администрации, и при прежних администрациях - предлагают в качестве так называемой альтернативы", - заявил дипломат в ходе презентации экспертного доклада "Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России".