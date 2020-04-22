Рябков оценил ситуацию на постсоветском пространстве

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия не ставит целью выиграть идейную конкуренцию с США на постсоветском пространстве, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я думаю, что цели выиграть идейную конкуренцию на постсоветском пространстве с США мы не ставим. Мы видим вопрос в другой плоскости. Мы считаем, что глубина исторических, культурных, человеческих, экономических, любых других связей между Россией и соседними государствами, входившими когда-то в одну страну, неизмеримо глубже, фундаментальнее и богаче, чем все то, что США - и при нынешней администрации, и при прежних администрациях - предлагают в качестве так называемой альтернативы", - заявил дипломат в ходе презентации экспертного доклада "Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России".
Россия очень встревожена тем, что США и их союзники зачастую ставят страны СНГ перед ложным выбором - или они с Вашингтоном, или с Москвой, добавил он. Попытка Вашингтона геополитического передела мира обречена на провал, отметил дипломат.
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