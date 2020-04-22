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Религия и мировоззрение
2020-05-07T13:25
https://ria.ru/20200422/1570419761.html
Далай-лама призвал во время пандемии развивать эмпатию и ответственность
https://cdn22.img.ria.ru/images/155504/80/1555048097_0:704:2000:1829_1036x0_80_0_0_65ab4fd697ac9cd8295431c880542371.jpg
РИА Новости

Далай-лама призвал во время пандемии развивать эмпатию и ответственность

16:14 22.04.2020 (обновлено: 13:25 07.05.2020)
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© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"Далай-лама
Далай-лама
© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"
Далай-лама. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама обратился к населению планеты по случаю Дня Земли и призвал каждого человека для преодоления пандемии коронавируса развивать чувства эмпатии и всеобщей ответственности.
"Рождаясь на этой Земле, мы становимся частью одной огромной семьи. Богаты мы или бедны, образованны или нет, проживаем в том или ином государстве, в конечном итоге каждый из нас - всего лишь человек, как и все остальные. Более того, все мы в равной мере обладаем правом стремиться к счастью и избегать страданий. Стоит нам понять, что в этом отношении все существа равны, как мы автоматически чувствуем эмпатию и близость к другим", - сказано в поступившем в среду в РИА Новости послании Далай-ламы.
По его словам, из осознания этого рождается и "подлинное чувство всеобщей ответственности: желание активно помогать другим в преодолении трудностей". "Сегодня, когда мы отмечаем пятидесятую годовщину Дня Земли, нашей планете брошен величайший вызов в истории, касающийся здоровья и благополучия людей… Разворачивающаяся глобальная пандемия несет угрозу для всех нас, вне зависимости от расовой, культурной или половой принадлежности, и отвечать на нее человечество должно, сплотившись в стремлении удовлетворить самые насущные нужды всех людей", - отметил буддийский духовный лидер.
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Он полагает, что "Мать-Земля преподает нам урок всеобщей ответственности". "Эта голубая планета - чудесное место для проживания. Ее жизнь - это наша жизнь, ее будущее - наше будущее", - подчеркнул Далай-лама. Сам он, поделился буддийский наставник, осознал важность заботы об окружающей среде, лишь покинув Тибет в 1959 году. В Тибете считали окружающую среду чистой и глядя на реку, не испытывали сомнений, пригодна ли ее вода для питья. "Доступность чистой питьевой воды по всему миру теперь одна из самых острых проблем. Мы должны сделать все, чтобы больные люди и доблестные работники здравоохранения во всех странах имели доступ к удовлетворению этой базовой потребности в чистой воде и санитарии, чтобы предотвратить бесконтрольное распространение болезни", - призвал Далай-лама.
По его мнению, наилучшей защитой от грядущих кризисов в области общественного здоровья станет устойчивый доступ к лечебным учреждениям с необходимым оборудованием и персоналом. Именно в этом, напомнил духовный лидер, состоят сформулированные ООН "Цели устойчивого развития" в области глобального здравоохранения.
"Молюсь о том, чтобы в предстоящие дни каждый из нас делал все возможное для того, чтобы в нашем мире было больше счастья и здоровья", - добавил Далай-лама.
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