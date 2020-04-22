Зеленский заявил о планах создать национальную авиакомпанию

КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать украинскую национальную авиакомпанию по примеру Turkish Airlines, а флот для нее построить с помощью госпредприятия "Антонов".

"Антонов" - большое предприятие, большое количество рабочих мест. Ни один самолет не построен за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают самолеты. Где наши Аны?" - сказал глава государства в интервью в фильме "Год президентства Зеленского", который транслировался в эфире украинских телеканалов.

Он добавил, что хочет создать государственную авиакомпанию, рейсы которой будут осуществляться на самолетах, построенных на госпредприятии "Антонов".

"Первое: мы должны создать государственную авиакомпанию. Это моя мечта - мечта создать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или сингапурских авиалиний на высоком уровне. Государство готово выделить на это деньги именно для того, чтобы мы строили государственного национального авиаперевозчика. Мы построим и государственную авиакомпанию, и сделаем госзаказ нашему "Антонову", и создадим много рабочих мест благодаря этому", - сказал Зеленский.