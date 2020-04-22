Страны БРИКС обсуждают борьбу с коронавирусом, заявил Рябков

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Страны БРИКС обсуждают тему противодействия Страны БРИКС обсуждают тему противодействия коронавирусу , в том числе тему разработки вакцины, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков

В ходе презентации экспертного доклада "Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран". Новые идеи для внешней политики России" он отметил, что несмотря на очевидные проблемы по проведению очных встреч, вызванные пандемией коронавируса, взаимодействие между странами-членами БРИКС идет, и "оно реально".

"Конечно, сама тема противодействия COVID-19 тоже в поле зрения этой структуры... Работа ведется по многим направлениям,",- заявил Рябков.

Он напомнил, что идея объединения усилий стран БРИКС по разработке вакцин, в том числе от новых коронавирусов, выдвигалась еще в ходе предыдущего председательства России.

"Еще в 2015 году на саммите в Уфе в соответствующем параграфе итоговой декларации фигурирует упоминание о том, что нужно обратить внимание на вопросы взаимодействия в противостоянии новым коронавирусам",- сказал Рябков.

Он добавил, что в более поздних документах "выдвигалась и была одобрена инициатива, в том числе в формате БРИКС по производству вакцин от новых инфекционных заболеваний и от старых инфекционных заболеваний, от которых больше погибает людей, чем от этого COVID-19, по крайней мере на сегодняшний день".