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2020-04-22T16:08
https://ria.ru/20200422/1570419382.html
Репутацию ОЗХО принесли в жертву амбициям США, заявили в МИД
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РИА Новости

Репутацию ОЗХО принесли в жертву амбициям США, заявили в МИД

16:08 22.04.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Репутация Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) как авторитетного экспертного органа в области химразоружения фактически принесена в жертву геополитическим амбициям США и их союзников на Ближнем Востоке, говорится в сообщении МИД РФ.
ОЗХО 8 апреля опубликовала доклад по расследованию химических атак в Сирии в 2017 году. Согласно выводам следственной группы, авиаудары в провинции Хама с использованием снарядов с хлорином и зарином были выполнены сирийскими ВВС. МИД Сирии заявил, что доклад ОЗХО содержит поддельные и сфабрикованные выводы, цель которых - искажение фактов и обвинение властей Сирии. В Дамаске подчеркнули, что войска САР никогда не применяли химическое оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доклад составлен по заказу и при политическом давлении стран Запада.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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"Вновь заявляем о неправомерности решений об учреждении при ОЗХО ГРИ (Группы по расследованию и идентификации) и ее финансировании из регулярного бюджета Организации. Такие решения принимались в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Деятельность этой квазипрокурорской структуры, в составе сотрудников которой доминируют представители стран Запада, вторгается в сферу исключительных полномочий Совета Безопасности ООН и нацелена на решение одиозных политических задач по дискредитации законно избранных властей Сирии. Россия не намерена сотрудничать с ГРИ или финансировать ее деятельность", - говорится в сообщении ведомства.
В министерстве отметили, что ярким свидетельством предвзятого характера доклада ГРИ стал тот факт, что за сутки до его официальной публикации в британской газете Guardian появилась статья о том, что в этом документе ОЗХО виновным в проведении химических атак определено правительство Сирии.
"Возникает закономерный вопрос: как и на каком основании западные СМИ получили доступ к этой закрытой информации до того, как она стала доступна государствам-членам ОЗХО? Хотелось бы получить разъяснения на этот счет от руководства Технического секретариата ОЗХО", - подчеркнули в МИД.
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В МИД РФ отметили, что доклад ГРИ будет самым тщательным образом изучен в России на экспертном уровне, на это потребуется время. Как подчеркнули в ведомстве, "ГРИ даже не скрывает стоящей перед ней задачи: данная структура предназначена для содействия не только руководящим органам ОЗХО, но и "судам и трибуналам национального, регионального или международного уровня", включая пресловутый так называемый Международный беспристрастный и независимый механизм по расследованию преступлений в Сирии".
"Это является еще одним грубейшим нарушением положений КЗХО и по сути ведет к переформатированию ОЗХО в инструмент политического давления со стороны США и их союзников на неугодные им правительства", - говорится в сообщении.
"В итоге с сожалением констатируем, что репутация ОЗХО как авторитетного экспертного органа в области химразоружения фактически принесена в жертву геополитическим амбициям этой группы стран на Ближнем Востоке", - заявили в МИД РФ.
Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя доклад, заявил, что вина Дамаска в предполагаемой химической атаке в Хаме в 2017 году исключается, и это подтверждают данные американских радаров, да и в целом квалификация следователей, подготовивших доклад, сомнительна. Постпредство РФ при ООН также говорило, что доклад ОЗХО не заслуживает доверия, выводы в нем сделаны исключительно на основе дистанционного расследования без выезда к местам происшествия.
Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом ОЗХО выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
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Мария ЗахароваОрганизация по запрещению химического оружияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
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