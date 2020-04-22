Выступавший против режима самоизоляции мужчина умер от коронавируса

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Житель округа Мэрион (штата Огайо, США) Джон МакДэниел, выступавший против режима домашней изоляции, заразился коронавирусом нового типа и умер в больнице, сообщает таблоид The Mirror.
На своих страницах в соцсетях 60-летний мужчина признавался, что считает COVID-19 политической уловкой и критиковал призывы оставаться дома.
В одном из постов он заявил, что у властей нет полномочий закрывать бары и рестораны, а также призвал всех "параноиков" не выходить на улицу и не мешать остальным "жить своей жизнью".
В конце марта врачи диагностировали у МакДэниела коронавирус. В апреле он скончался в больнице.
Всего в мире, по данным ВОЗ, выявлено как минимум 2,39 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), умерли 162 тысячи больных.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших достигло 2 580 729 человек, из них 178 тысяч погибли, почти 700 тысяч вылечились. Максимальное количество жертв и заразившихся зафиксировано в Соединенных Штатах, там действует режим крупного бедствия. Далее по списку — европейские страны: Италия, Испания, Франция и Великобритания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
22 апреля, 08:00Государства против COVID-19: спасти людей — и угодить им