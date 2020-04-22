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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T16:07
https://ria.ru/20200422/1570419329.html
Выступавший против режима самоизоляции мужчина умер от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570337224_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_64e0c7520ba262c2a9c6dffc6b6ca3d9.jpg
РИА Новости

Выступавший против режима самоизоляции мужчина умер от коронавируса

16:07 22.04.2020
35924
© REUTERS / Kate Munsch Медицинский работник берет анализ для тестирование на коронавирус в Болинасе, США
Медицинский работник берет анализ для тестирование на коронавирус в Болинасе, США
© REUTERS / Kate Munsch
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Житель округа Мэрион (штата Огайо, США) Джон МакДэниел, выступавший против режима домашней изоляции, заразился коронавирусом нового типа и умер в больнице, сообщает таблоид The Mirror.
На своих страницах в соцсетях 60-летний мужчина признавался, что считает COVID-19 политической уловкой и критиковал призывы оставаться дома.
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В одном из постов он заявил, что у властей нет полномочий закрывать бары и рестораны, а также призвал всех "параноиков" не выходить на улицу и не мешать остальным "жить своей жизнью".
В конце марта врачи диагностировали у МакДэниела коронавирус. В апреле он скончался в больнице.
Всего в мире, по данным ВОЗ, выявлено как минимум 2,39 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), умерли 162 тысячи больных.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших достигло 2 580 729 человек, из них 178 тысяч погибли, почти 700 тысяч вылечились. Максимальное количество жертв и заразившихся зафиксировано в Соединенных Штатах, там действует режим крупного бедствия. Далее по списку — европейские страны: Италия, Испания, Франция и Великобритания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗИталияСШАИспанияВ мире
Популярные комментарии
А ещё миллиарды людей не умерли..
22 апреля, 16:10
Андрей Дашков
600006
Такую навязчивую "рекламу" о самоизоляции, направленную на возбуждение страха, создают только или в Великобритании или в США, что еще раз указывает на недостоверность их статистических данных.
22 апреля, 16:50
llevksm
400017
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