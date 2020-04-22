В саратовском минздраве предложили гражданам самим сшить себе маски

САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов заявил, что желающие могут сделать себе маски своими руками из марли.
Спрос на медицинские маски вырос в России после сообщений о быстром распространении коронавируса по миру. Ранее в минздраве области сообщили об ажиотажном спросе на медицинские маски и противовирусные препараты, отмечая, что в больницах и поликлиниках области есть достаточный запас медикаментов и средств индивидуальной защиты. В территориальном органе Росздравнадзора по региону позднее заявили, что медицинских масок в аптеках области недостаточно, но сами организации заявляют об отсутствии ажиотажного спроса на эти изделия. Позднее маски поступили в продажу в местные торговые сети по цене от 40 рублей за штуку, а местные текстильные предприятия наладили их выпуск.
"Маски (в продаже) есть, да, есть вопрос по их ценовой доступности, но можно воспользоваться так называемым хендмейдом: купить марлю, бинт, прострочить четыре-пять слоев марли - и пожалуйста, вот вам маска", - сказал Колоколов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области, отвечая на вопрос о том, когда в области появятся медицинские маски по доступной цене, а не по 50-60 рублей.
Он подчеркнул, что тема масок является вопросом межведомственного взаимодействия.
"Всеми заинтересованными ведомствами правительства Саратовской области, в том числе при поддержке минздрава области, проводится работа по дополнительной поставке в Саратовскую область средств индивидуальной защиты, как медицинских, так и немедицинских, гигиенических. Знаете, что в продаже в магазинах имеются маски немедицинского назначения, на их стоимость мы влиять не можем. Если есть нарушения в ценообразовании, значит, вопрос к управлению Федеральной антимонопольной службы", - отметил Колоколов.
"Со своей стороны, у нас в медицинских организациях существует запас и масок, и респираторов, противочумных костюмов", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.