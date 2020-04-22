В саратовском минздраве предложили гражданам самим сшить себе маски

"Маски (в продаже) есть, да, есть вопрос по их ценовой доступности, но можно воспользоваться так называемым хендмейдом: купить марлю, бинт, прострочить четыре-пять слоев марли - и пожалуйста, вот вам маска", - сказал Колоколов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области, отвечая на вопрос о том, когда в области появятся медицинские маски по доступной цене, а не по 50-60 рублей.