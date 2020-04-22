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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T16:06
https://ria.ru/20200422/1570419192.html
Эксперт оценил последствия коронавируса для ОПК
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_0:2:3000:1690_1036x0_80_0_0_226853898c5c76040ca297dc96b37ca9.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил последствия коронавируса для ОПК

16:06 22.04.2020
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© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
Коронавирус 2019-nCoV. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса уже заставила ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса страны сделать упор на выпуск гражданской продукции, однако задачу по выполнению гособоронзаказа никто не снимал, и с ней смогут вовремя справиться не все компании, считает главный редактор журнала "Оборона России" Ирина Кирина.

В пользу диверсификации

"Что касается гособоронзаказа, то временная остановка производства на его исполнении вряд ли отразится, потому что контракты по этой части выполнялись и выполняются непрерывно в полном объеме. Однако стоит отметить, что не у всех предприятий получится сдать все в срок - кое-где все же придется сдвинуть вправо", - сказала Кирина РИА Новости.
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По ее словам, ситуацию с коронавирусом можно считать проверкой для предприятий на готовность к критическим ситуациям. "Все вынужденные задержки и накладки в обязательном порядке будут обсуждаться с Минобороны, которое будет принимать решение о корректировке сроков исполнения того или иного контракта. Не думаю, что это будет массовое явление. Основные контракты будут выполнены", - полагает эксперт.
Говоря о гражданской продукции, Кирина отметила, что здесь ситуация немного иная. "Уже точно известно, что ряд проектов, которые не влияют на обороноспособность страны, приостановлены. Кроме того, приостановлены, вероятно, и новые разработки. Но при этом часть крупных предприятий получила весьма объемные заказы на производство медицинской техники для борьбы с коронавирусной инфекцией", - пояснила главред "Обороны России".
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Она добавила, что такие задачи, например, получил ряд компаний, входящих в Ростех, а также в концерн "Алмаз-Антей". "Это касается, в первую очередь, оснащения временных госпиталей различным медицинским оборудованием", - пояснила эксперт.
Собеседница агентства подчеркнула, что увеличение заказов по гражданской медицинской продукции позволит компенсировать некоторым предприятиям финансовые потери, связанные с реализацией и производством других проектов, но некоторые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы отложены.
"Здесь хотелось бы отметить, что данная ситуация, скорее, сыграла положительную роль для предприятий ОПК, так как им удалось более быстро и с наименьшими бюрократическими проволочками наладить выпуск гражданской продукции, что позволит ускорить выполнение задачи президента страны по диверсификации производства", - отметила Кирина.
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На качестве не скажется

Говоря о влиянии COVID-19 на качество выпускаемой гражданской продукции, Кирина выразила уверенность, что опасаться этого не стоит.
"Учитывая, что многие из гражданских проектов перед пандемией были уже на конечной стадии разработки, то некая спешка не то что не отразится на их качестве, но и пойдет на пользу. В данном случае пандемия - это генератор ускорения тех процессов, которые в нем нуждались уже давно", - сказала эксперт.
То же самое, отметила она, можно сказать по кадровому составу. "Даже если и будут какие-то сокращения, а они будут наверняка, то это коснется не производства, не рабочих специальностей, а именно административного персонала", - пояснила собеседница агентства.
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Задачи менеджмента

Кирина также обозначила задачи, которые будут стоять перед менеджментом предприятий "оборонки" после пандемии.
"Те компании, которые до пандемии уже потеряли свою нишу и продолжали существовать по инерции, надеясь на авось, после окончания этой ситуации не выживут - либо им придется переориентироваться и находить новые производственные задачи и решения, либо они просто умрут", - сказала она.
Эксперт не стала приводить конкретные примеры, заметив, что это было бы некорректно, так как неизвестно, как надолго затянется эта история. "Одно можно сказать с уверенностью - рассматривать этот кризис как кратковременный не приходится, и те реалии, которые были до марта этого года, уже не вернутся. Соответственно, основными задачами менеджмента предприятий сейчас должны стать: внедрение новых технологий, пересмотр производственных программ, а также увеличение автоматизации производства. Не менее важная задача для менеджмента - это защита персонала и тех компетенций, которые были наработаны годами ранее", - пояснила Кирина.
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Малый бизнес

Отвечая на вопрос о том, что будет с малым бизнесом, участвующим в исполнении гособоронзаказа, эксперт отметила, что "кустарный малый бизнес, скорее всего, умрет".
"В ситуации, когда предприниматель видит, что для его компании ситуация складывается не лучшим образом, он должен пойти на определенный риск и попробовать переориентироваться. Если этого сделать не удастся, то в критический момент такое предприятие может стать убыточным", - сказала Кирина.
По ее мнению, малые предприятия вполне могут выйти из этого кризиса "на коне", но для этого нужно постараться не падать духом, а искать новые возможности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Режим карантина: российские города в условиях эпидемии коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Доставщик еды в Краснодаре
1 из 15

С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.

Летняя терраса ресторана Краснодар временно закрыта в рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции в опустевшем парке Краснодар
2 из 15

Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.

Пешеход на улице Кремлевская в Казани
3 из 15

Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

Музей-заповедник Коломенское закрыт для посетителей
4 из 15

С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

Парящий мост парка Зарядье закрыт для посетителей
5 из 15

В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.

Безлюдная станция Охотный ряд Московского метро
6 из 15

Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники ГБУ "Жилищник района Вешняки" проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством "Ниопикс" в Москве.
Сотрудники ГБУ Жилищник района Вешняки проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством Ниопикс в Москве
7 из 15
Сотрудники ГБУ "Жилищник района Вешняки" проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством "Ниопикс" в Москве.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

Прохожие на улице в Новосибирске
8 из 15

За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

Кафе Грильница в Новосибирске закрыла посадочные места и работает только на вынос
9 из 15

Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".

Закрытый фуд-корт в торговом центре Галерея Новосибирск
10 из 15

Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.

Остановленный подъемник на курорте Красная Поляна
11 из 15

Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Женщина читает объявление о закрытие орнитологического парка в Сочи
12 из 15

Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

Перекрытый вход в торгово-развлекательный центр Моремолл в Сочи
13 из 15

Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.

Проспект Ленина в Петрозаводске
14 из 15

Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.

© РИА Новости / Игорь Подгорный
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.

Пустая улица Мира в центре Владикавказа
15 из 15

Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
1 из 15

С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
2 из 15

Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
3 из 15

Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 15

С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 15

В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

© РИА Новости / Владимир Песня
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6 из 15

Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 15
Сотрудники ГБУ "Жилищник района Вешняки" проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством "Ниопикс" в Москве.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
8 из 15

За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 15

Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 15

Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 15

Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
13 из 15

Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
14 из 15

Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
15 из 15

Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
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