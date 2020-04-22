На Кубани развернули свыше 2,4 тысячи коек для пациентов с COVID-19

КРАСНОДАР, 22 апр - РИА Новости. Власти Кубани развернули в медучреждениях региона свыше 2,4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом, помощь в подготовке коек профинансировали федеральные власти, сообщает администрация региона.

В начале апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с главами регионов попросил главу государства выделить 1,5 миллиарда рублей на создание коек для пациентов с коронавирусом . После этого председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал подход Краснодарского края к отчету о формировании коечного фонда для больных коронавирусом, отметив, что из-за недостоверных данных, предоставленных регионом, он и получил недостаточную федеральную поддержку.

В среду администрация Краснодарского края сообщила, что Кондратьев поблагодарил правительство РФ за поддержку, оказанную краю. Кубань уже получила 2,26 миллиарда рублей на оборудование инфекционных госпиталей.

"Средства пойдут на закупку аппаратов ИВЛ, УЗИ, рентген-аппаратов, лекарств, защитных масок и костюмов. В 17 больницах активно идет поставка оборудования и развертывание коечного фонда. На сегодняшний день готово 2431 коек, что составляет 85% от необходимого количества. На прошлой неделе получено 102 аппарата ИВЛ", - отмечается в релизе.

По данным региональных властей на среду, за минувшие сутки на Кубани подтверждено еще 20 случаев заболевания коронавирусом, три человека с диагнозом COVID-19 скончались. Таким образом, в крае на данный момент 481 инфицированный, количество умерших пациентов с этим диагнозом достигло 14 человек, 88 человек выздоровело и выписано из лечебных учреждений.