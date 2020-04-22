В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях заражения COVID-19 от детей

"Заболевание у детей … протекает легче, но, с другой стороны, есть еще некие эпидемиологические особенности, которые подчеркивают, что, перенося легко инфекцию, дети, к сожалению, более длительное время выделяют вирус, остаются источниками инфекции", - рассказал Горелов в ходе пресс-конференции, посвященной физическому и психологическому здоровью детей в период самоизоляции.