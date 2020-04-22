В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях заражения COVID-19 от детей

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Дети по сравнению с взрослыми могут более длительное время заражать других коронавирусом, заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Заболевание у детей … протекает легче, но, с другой стороны, есть еще некие эпидемиологические особенности, которые подчеркивают, что, перенося легко инфекцию, дети, к сожалению, более длительное время выделяют вирус, остаются источниками инфекции", - рассказал Горелов в ходе пресс-конференции, посвященной физическому и психологическому здоровью детей в период самоизоляции.
Он также отметил, что большая часть детей, умерших от коронавируса, относятся к группе, здоровье которой и в обычной жизни требует к себе внимания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.