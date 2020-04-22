В Москве умер врач, лечивший пациентов с COVID-19

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Заведующий урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 3 Максим Старинский умер 20 апреля в больнице № 40 в Коммунарке, сообщает газета " Заведующий урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 3 Максим Старинский умер 20 апреля в больнице № 40 в Коммунарке, сообщает газета " Московский комсомолец ". Врач работал с зараженными коронавирусом пациентами.

По данным издания, 10 апреля 56-летний Старинский слег с высокой температурой. Несколько дней пролежал дома с кашлем, слабостью и тошнотой, после чего 15 апреля вызвал скорую помощь.

Врача доставили в госпиталь, в котором он работал. Там уже стали принимать больных с COVID-19. Однако через два дня его перевезли в Коммунарку, так как состояние не улучшалось, а симптомы пневмонии усиливались. В 40-й больнице его подключили к аппарату ИВЛ, однако 20 апреля Старинский скончался.

"Все это время нам говорили, что состояние тяжелое, но стабильное. А потом позвонили, сказали — остановка сердца. Справки о смерти еще нет, так как большая очередь на вскрытие", — цитирует газета одного из родственников.

Члены семьи рассказали изданию, что у медика не было серьезных проблем со здоровьем.

У него остались 23-летняя дочь и 17-летний сын. Его отец Валерий Владимирович Старинский — главный внештатный онколог Центрального федерального округа. У всех членов семьи планируют взять анализ на коронавирус. Больше всего с умершим врачом контактировали жена и сын.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заразились почти два с половиной миллиона человек, около 170 тысяч умерли.

Университет Джонса Хопкинса , в свою очередь, сообщает о 2,6 миллиона зараженных, 178 тысяч из которых погибли, а около 700 тысяч — вылечились. Больше всего заразившихся и жертв в США, где действует режим крупного бедствия. Далее идут Италия, Испания, Франция и Великобритания.

Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 57 999 человек. При этом за последние сутки число заболевших меньше, чем накануне, — 5236 по сравнению с 5642. За все время умерли 513 человек, более 4,4 тысячи вылечились.

В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве Подмосковье , помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан оставаться дома.