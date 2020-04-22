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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T17:46
https://ria.ru/20200422/1570418950.html
В Москве умер врач, лечивший пациентов с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570425139_0:104:1000:667_1036x0_80_0_0_2bce14c865b5c65ef7725c2ba9dd0458.jpg
РИА Новости

В Москве умер врач, лечивший пациентов с COVID-19

16:05 22.04.2020 (обновлено: 17:46 22.04.2020)
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© Фото предоставлено друзьями и одноклассниками Максима Старинского Заведующий урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 3 Максим Старинский
 Заведующий урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 3 Максим Старинский
© Фото предоставлено друзьями и одноклассниками Максима Старинского
Заведующий урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 3 Максим Старинский. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Заведующий урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 3 Максим Старинский умер 20 апреля в больнице № 40 в Коммунарке, сообщает газета "Московский комсомолец". Врач работал с зараженными коронавирусом пациентами.
По данным издания, 10 апреля 56-летний Старинский слег с высокой температурой. Несколько дней пролежал дома с кашлем, слабостью и тошнотой, после чего 15 апреля вызвал скорую помощь.
Врача доставили в госпиталь, в котором он работал. Там уже стали принимать больных с COVID-19. Однако через два дня его перевезли в Коммунарку, так как состояние не улучшалось, а симптомы пневмонии усиливались. В 40-й больнице его подключили к аппарату ИВЛ, однако 20 апреля Старинский скончался.
"Все это время нам говорили, что состояние тяжелое, но стабильное. А потом позвонили, сказали — остановка сердца. Справки о смерти еще нет, так как большая очередь на вскрытие", — цитирует газета одного из родственников.
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Члены семьи рассказали изданию, что у медика не было серьезных проблем со здоровьем.
У него остались 23-летняя дочь и 17-летний сын. Его отец Валерий Владимирович Старинский — главный внештатный онколог Центрального федерального округа. У всех членов семьи планируют взять анализ на коронавирус. Больше всего с умершим врачом контактировали жена и сын.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились почти два с половиной миллиона человек, около 170 тысяч умерли.
Университет Джонса Хопкинса, в свою очередь, сообщает о 2,6 миллиона зараженных, 178 тысяч из которых погибли, а около 700 тысяч — вылечились. Больше всего заразившихся и жертв в США, где действует режим крупного бедствия. Далее идут Италия, Испания, Франция и Великобритания.
Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 57 999 человек. При этом за последние сутки число заболевших меньше, чем накануне, — 5236 по сравнению с 5642. За все время умерли 513 человек, более 4,4 тысячи вылечились.
В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве и Подмосковье, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан оставаться дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Коммунарка (Москва)МоскваМосковская область (Подмосковье)
Популярные комментарии
Он отдал жизнь для того, чтобы мы жили спокойно, спасибо
22 апреля, 16:06
Андрей Эщкере
3541216020
Большая очередь на вскрытие ... как же так ... ведь умерших совсем немного и не все же они в России . Значит все враньё ??????
22 апреля, 16:49
kkareninbt2008.karenin
172171215150
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