Ученые рассказали об изменении режима таяния льдов в Арктике

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Периоды, когда Периоды, когда Северный Ледовитый океан летом будет полностью освобождаться ото льда, будут наблюдаться до 2050 года при любых темпах сокращения выбросов СО2, говорится в сообщении Гамбургского университета, посвященном исследованию таяния арктических льдов.

Потепление поверхности Земли наиболее сильно заметно в Северных широтах, скорость изменения температуры там вдвое выше, чем в среднем по планете. Одним из главный последствий изменения климата в Арктике станет освобождение ото льда Северного морского пути . Страны пытаются "затормозить" потепление, уменьшая выбросы СО2 - парникового газа, который ускоряет изменение климата.

"Летом Северный Ледовитый океан, скорее всего, будет полностью освобождаться ото льда до 2050 года. Пусть и временно, но такое явление будет наблюдаться. Эффективность мер по сохранению климата может повлиять на долгосрочность безледных периодов", - говорится в сообщении.

Как поясняется в пресс-релизе, исследовательская группа проанализировала расчеты 40 различных климатических моделей. Ученые рассмотрели эволюцию арктического морского ледового покрова в сценарии с высокими выбросами CO2 и незначительной защитой климата. Как и ожидалось, в этом сценарии лед быстро исчезал летом.

Однако новое исследование показало, что морской лед в Арктике также будет иногда исчезать и в случае быстрого сокращения выбросов CO2.