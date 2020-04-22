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РИА Наука
2020-04-22T16:04
https://ria.ru/20200422/1570418829.html
Ученые рассказали об изменении режима таяния льдов в Арктике
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569428958_0:71:1500:915_1036x0_80_0_0_b303bd6309f14b22ad0c9c34cdc1cd7f.jpg
РИА Новости

Ученые рассказали об изменении режима таяния льдов в Арктике

16:04 22.04.2020
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© РИА Новости / Вера Костамо Атомный ледокол "50 лет Победы" в Северном Ледовитом океане
 Атомный ледокол 50 лет Победы в Северном Ледовитом океане
© РИА Новости / Вера Костамо
Атомный ледокол "50 лет Победы" в Северном Ледовитом океане. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Периоды, когда Северный Ледовитый океан летом будет полностью освобождаться ото льда, будут наблюдаться до 2050 года при любых темпах сокращения выбросов СО2, говорится в сообщении Гамбургского университета, посвященном исследованию таяния арктических льдов.
Потепление поверхности Земли наиболее сильно заметно в Северных широтах, скорость изменения температуры там вдвое выше, чем в среднем по планете. Одним из главный последствий изменения климата в Арктике станет освобождение ото льда Северного морского пути. Страны пытаются "затормозить" потепление, уменьшая выбросы СО2 - парникового газа, который ускоряет изменение климата.
"Летом Северный Ледовитый океан, скорее всего, будет полностью освобождаться ото льда до 2050 года. Пусть и временно, но такое явление будет наблюдаться. Эффективность мер по сохранению климата может повлиять на долгосрочность безледных периодов", - говорится в сообщении.
Как поясняется в пресс-релизе, исследовательская группа проанализировала расчеты 40 различных климатических моделей. Ученые рассмотрели эволюцию арктического морского ледового покрова в сценарии с высокими выбросами CO2 и незначительной защитой климата. Как и ожидалось, в этом сценарии лед быстро исчезал летом.
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Однако новое исследование показало, что морской лед в Арктике также будет иногда исчезать и в случае быстрого сокращения выбросов CO2.
"Если мы быстро и существенно сократим глобальные выбросы и тем самым остановим глобальное потепление на уровне ниже 2 градусов относительно доиндустриального уровня, то даже при этом условии арктический морской лед, вероятно, будет периодически исчезать летом даже до 2050 года. Это действительно удивило нас", - приводятся в сообщении словам руководителя исследования Дирка Нотца из Университете Гамбурга.
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РИА НаукаСеверный Ледовитый океанСеверный морской путьЗемля - РИА НаукаАрктика
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