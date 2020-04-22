Минздрав Белоруссии не исключил визита в страну еще одной миссии ВОЗ

МИНСК, 22 апр - РИА Новости. Глава Минздрава Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник заявил, что не исключает визита в республику еще одной миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если появится такая необходимость.

Первая миссия ВОЗ работала в Белоруссии с 8 по 11 апреля для оценки ситуации с коронавирусом COVID-19 . Решение пригласить экспертов этой организации ранее принял президент республики Александр Лукашенко. Миссия, в частности, рекомендовала стране усилить меры по социальному дистанцированию граждан, отменить спортивные и иные массовые мероприятия, а также перевести школы и вузы на онлайн-обучение. Лукашенко по итогам миссии говорил, что эксперты ВОЗ советовали ему для борьбы с COVID-19 принять более жесткие меры – вплоть до введения карантина или, возможно, комендантского часа.

"По мере развития ситуации, если будет потребность", - сказал Караник, рассуждая о том, может ли приехать в Белоруссию еще одна миссия ВОЗ. Слова министра приводит в среду госагентство Белта.

По словам главы ведомства, Минздрав поддерживает постоянные контакты с ВОЗ и находится "на связи" со специалистами этой международной организации. "Каких-то недопониманий и проблем с ВОЗ у нас нет", - заметил Караник.

В Белоруссии борются с коронавирусом очагово. В частности, принимаются меры по выявлению пациентов с коронавирусной инфекцией и тех, с кем они контактировали, заболевшие и контакты первого-второго уровней изолируются. По всей стране проводятся противоэпидемические мероприятия, однако карантин власти не вводят. При этом Лукашенко ранее говорил, что Минздрав предлагал ему "фронтом" бороться с COVID-19, однако у республики на это не хватит ресурсов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались. В Белоруссии, по данным на среду, число инфицированных коронавирусом выросло до 7,281 тысячи, умерли 58 пациентов.