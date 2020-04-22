Губернатор Антальи напишет письма 16 миллионам иностранных туристов

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Губернатор Анталии Мунир Каралоглу объявил, что отправит сообщение "Оставайся дома, но мечтай об Анталье" (Dream Home Antalya) 16 миллионам иностранных туристов, которые побывали там в прошлом году, Губернатор Анталии Мунир Каралоглу объявил, что отправит сообщение "Оставайся дома, но мечтай об Анталье" (Dream Home Antalya) 16 миллионам иностранных туристов, которые побывали там в прошлом году, сообщает Turizm Guncel.

Туризм может стать отраслью, которая быстро восстановится после пандемии коронавируса. Поэтому даже в кризис нужно продолжать общаться с клиентами и рассказывать о себе и провинции, которая успешно справляется с пандемией, отметил он.

"В прошлом году к нам приехали 16 миллионов туристов, и мы хотели пообщаться с каждым из них по отдельности. Скажем им: "Оставайся дома, но мечтай об Анталье", — рассказал Каралоглу.