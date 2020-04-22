В Великобритании оценили ситуацию с наличием медицинских масок

ЛОНДОН, 22 апр - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские ученые не давали рекомендаций об обязательном ношении масок при пандемии Британские ученые не давали рекомендаций об обязательном ношении масок при пандемии коронавируса , правительство не сможет обеспечить ими бесплатно всех граждан, заявил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

В последние недели в Британии развернулась дискуссия о необходимости ношения масок. При этом правительственные эксперты и медики говорят, что не могут говорить о действенности такой меры защиты и рекомендуют носить маски только тем, кто часто контактирует с заболевшими. В среду во время слушаний в палате общин британского парламента лейборист Хилари Бен спросил Хэнкока, обеспечит ли государство население бесплатными масками, если их ношение будет рекомендовано.

"Я не могу обещать, что правительство даст бесплатно каждому маску. Это было бы экстраординарным проектом. Кроме того, нам необходимо обеспечить необходимые запасы для сотрудников системы здравоохранения... В этом мы следуем рекомендациям ученых", - сказал министр, выступая в парламенте в среду.

Он также признал, что в стране сохраняется проблема с тестированием на коронавирус - оно идет не настолько быстрыми темпами, как в других странах.

"Объемы тестирования ускоряются. Британия одна из первых в мире разработала тест на коронавирус. Правительство постоянно ускоряет процесс", - отметил министр.

По его словам, в скором времени в стране будут доступны тесты для населения, которые можно будет заказать по почте и использовать дома. "Это определенно может помочь людям в сельской местности", - сказал министр.