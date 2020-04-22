Очаг коронавируса в больнице в Екатеринбурге локализовали

"Вчера был зафиксирован очаг заражения в Екатеринбургской клинической больнице №1. От медицинского работника, инфицированного за пределами больницы, заразились свыше 80 человек. Сейчас этот очаг полностью локализован, принимаются дополнительные карантинные меры, предотвращающие расползание инфекции", - сказал губернатор.