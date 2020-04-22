Очаг коронавируса в больнице в Екатеринбурге локализовали

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Очаг коронавируса, выявленный в больнице №1 Екатеринбурга, локализован, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в онлайн-формате.
По последним данным, в области зарегистрировано 243 случая новой коронавирусной инфекции, из них 10 - за последние сутки. Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских заявил, что положительные анализы были официально подтверждены у 78 человек - пациентов и медицинского персонала больницы №1 Екатеринбурга. По его словам, основной причиной послужило "поведение среднего медицинского персонала, который нарушал санитарно-эпидемиологические требования в ходе своей ежедневной деятельности".
"Вчера был зафиксирован очаг заражения в Екатеринбургской клинической больнице №1. От медицинского работника, инфицированного за пределами больницы, заразились свыше 80 человек. Сейчас этот очаг полностью локализован, принимаются дополнительные карантинные меры, предотвращающие расползание инфекции", - сказал губернатор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.