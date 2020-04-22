Ученые предложили лечить COVID-19 химерными антигенами

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сингапурские ученые предложили использовать метод иммунотерапии, основанный на конструировании химерных антигенов из собственных иммунных клеток пациента, который успешно применяется при лечении раковых больных, для терапии COVID-19. Результаты исследования Сингапурские ученые предложили использовать метод иммунотерапии, основанный на конструировании химерных антигенов из собственных иммунных клеток пациента, который успешно применяется при лечении раковых больных, для терапии COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Experimental Medicine.

Метод лечения раковых больных с помощью так называемых вирус-нацеливающих рецепторов включает извлечение иммунных клеток — Т-лимфоцитов — из кровотока пациента и конструирование на них одного из двух типов рецепторов: рецепторов химерных антигенов (CAR) или рецепторов T-клеток (TCR). TCR находятся на поверхности Т-лимфоцитов, а CAR являются искусственными рецепторами Т-клеток, которые генерируются в лаборатории. Эти рецепторы позволяют сконструированным Т-лимфоцитам распознавать раковые или инфицированные вирусом клетки.

Ученые из Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре предложили использовать данный метод в качестве потенциальной терапии коронавирусной инфекции COVID-19. Помимо поддержки онкологических больных подобная терапия уже успешно используется при лечении ряда инфекционных заболеваний, например гепатита B.

Как правило, этот тип иммунотерапии требует специализированного персонала и оборудования, и его необходимо проводить неограниченное время. Это делает метод дорогостоящим для лечения большинства типов вирусных инфекций. Но часто нет другой альтернативы. Так, большинство современных антивирусных препаратов просто подавляют репликацию вируса гепатита B, а излечиваются с их помощью менее 5 процентов пациентов. Лечение этих пациентов комбинацией противовирусных и CAR/TCR T-клеток остается единственным жизнеспособным вариантом.

Авторы разработали собственный вариант, использующий электропорацию мРНК для конструирования Т-клеток CAR/TCR. При этом функциональная активность Т-клеток ограничивается коротким периодом времени и, следовательно, обеспечивает улучшенные функции безопасности, подходящие для применения у пациентов с вирусными заболеваниями.

"Этот метод используется для лечения раковых больных, когда лимфоциты пациентов перенаправляются для обнаружения и уничтожения раковых клеток. Однако ее потенциал против инфекционных заболеваний и специфических вирусов еще не изучен, — приводятся в пресс-релизе медицинской школы слова одного из авторов исследования, доктора Энтони Таното Тана (Anthony Tanoto Tan). — Мы утверждаем, что некоторые инфекции, такие как ВИЧ и вирус гепатита B могут быть идеальной мишенью для этой терапии, особенно если лимфоциты спроектированы с использованием подхода, который поддерживает их активность в течение ограниченного периода времени, чтобы минимизировать потенциальные побочные эффекты".

В свое время авторы продемонстрировали, что Т-клетки могут быть перенаправлены для нацеливания на коронавирус, ответственный за SARS. В новом исследовании они показывают, что потенциал иммунотерапии Т-клеток CAR/TCR может быть использован и для коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.