Космонавт Юрчихин признался, что больше всего хотел на орбите

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский космонавт Фёдор Юрчихин признался, что больше всего хотел на орбите посидеть на стуле и попить чай из чашки.
"Я хочу в космосе именно сидеть на стуле, то, чего не удаётся, пить чай из нормальной чашечки, а не из пакетов, и эту чашечку ставить на стол, чтобы она никуда не улетала", - сказал он в ходе онлайн-лекториума в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена".
"Вот это то, чего бы я хотел, чтобы это было в космосе", - добавил космонавт.
Юрчихин совершил пять космических полётов суммарной продолжительностью около 673 суток и девять выходов в открытый космос суммарной длительностью 59,5 часов.