Космонавт Юрчихин признался, что больше всего хотел на орбите

"Я хочу в космосе именно сидеть на стуле, то, чего не удаётся, пить чай из нормальной чашечки, а не из пакетов, и эту чашечку ставить на стол, чтобы она никуда не улетала", - сказал он в ходе онлайн-лекториума в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена".