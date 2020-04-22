Зеленский рассказал об изменениях в правительстве Украины

КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что состав кабинета министров Украины будет меняться до тех пор, пока правительство не станет идеальным.
Рада 4 марта назначила нового премьера Украины и обновила состав правительства. Парламент удовлетворил заявление об отставке премьера Гончарука. Его место занял бывший вице-премьер по вопросам развития общин и территорий Денис Шмыгаль.
"Правительство – это правительство, у нас правительством командует премьер-министр. Но я уверен, что президент должен за этим следить и если какой-то министр завалил работу, не может выполнять свои обязанности, я как президент буду влиять и буду делать все, чтобы того или иного министра мы меняли на другого. И мы это будем делать, пока не сделаем идеальное правительство, когда каждый человек, каждый министр находится на своем месте", - заявил Зеленский в фильме "Год президента Зеленского", который транслировал телеканал "Украина 24".
Ранее офис президента сообщил, что презентует фильм по случаю годовщины пребывания Зеленского в кресле главы государства, которая наступит 20 мая.
Согласно украинскому законодательству, глава государства вносит на рассмотрение парламента новую кандидатуру премьера, для утверждения достаточно 226 голосов. Персональный состав нового кабмина на рассмотрение Рады предлагает уже новый премьер. Кандидатуры на пост министров иностранных дел и обороны предлагает президент.