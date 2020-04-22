Зеленский рассказал об изменениях в правительстве Украины

"Правительство – это правительство, у нас правительством командует премьер-министр. Но я уверен, что президент должен за этим следить и если какой-то министр завалил работу, не может выполнять свои обязанности, я как президент буду влиять и буду делать все, чтобы того или иного министра мы меняли на другого. И мы это будем делать, пока не сделаем идеальное правительство, когда каждый человек, каждый министр находится на своем месте", - заявил Зеленский в фильме "Год президента Зеленского", который транслировал телеканал "Украина 24".