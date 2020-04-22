СМИ сообщили подробности смерти замглавы департамента культуры Москвы

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ сообщил подробности смерти заместителя столичного департамента культуры Леонида Ошарина.
По данным канала, тело чиновника нашли в Ялте в одной из съемных квартир. При первичном осмотре признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Ранее о смерти замглавы департамента культуры сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. До этого о пропаже Ошарина написала в фейсбуке его дочь.
Также была информация, что последний раз чиновника видели в Ялте 30 марта. По предварительным данным, он приехал в город на такси из Краснодарского края и больше на связь не выходил.