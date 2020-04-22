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2020-04-22T15:50
https://ria.ru/20200422/1570417969.html
Чиновники и жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо
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РИА Новости

Чиновники и жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо

15:50 22.04.2020
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© Телерадиокомпания «Грозный»Рамзан Кадыров. Стоп-кадр видео
Рамзан Кадыров. Стоп-кадр видео
© Телерадиокомпания «Грозный»
ГРОЗНЫЙ, 22 апр – РИА Новости. Чиновники и жители Чечни подхватили эстафету главы республики Рамзана Кадырова, который в ответ на просьбы разрешить работу парикмахерских побрился наголо и призвал к этому других мужчин.
В своих аккаунтах в Instagram министры и руководители ведомств начали размещать фотографии с побритыми головами и посты в поддержку почина главы республики.
Так, спикер парламента Магомед Даудов разместил фото, сопроводив его надписью, что "Рамзан Ахматович никогда не посоветует плохого" и он с удовольствием принимает эстафету. Также фото опубликовали вице-премьер правительства Абузайд Висмурадов, глава МВД Руслан Алханов, министр транспорта и связи Рамзан Черхигов.
Глава республиканского минздрава Эльхан Сулейманов разместил фото со своими заместителями, написав, что "руководящий состав министерства здравоохранения одним из первых принял эстафету главы Чечни".
На призыв главы Чечни откликнулись также жители республики и командиры подразделений МВД и Росгвардии, которые активно постят в соцсетях фото с новыми прическами.
Кроме того, в среду Кадыров запустил эстафету среди блогеров. "Обращаюсь к своим друзьям-блогерам, потому что вы самые уважаемые и лучшие: я запускаю эстафету "Чистая голова – стоп коронавирусу". Посмотрим, кто из вас самый смелый", - заявил он в видеообращении в Instagram.
В Чечне, по данным регионального минздрава, 303 случая инфицирования COVID-19, пять летальных исходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
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