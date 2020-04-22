Чиновники и жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо

В своих аккаунтах в Instagram министры и руководители ведомств начали размещать фотографии с побритыми головами и посты в поддержку почина главы республики.

Кроме того, в среду Кадыров запустил эстафету среди блогеров. "Обращаюсь к своим друзьям-блогерам, потому что вы самые уважаемые и лучшие: я запускаю эстафету "Чистая голова – стоп коронавирусу". Посмотрим, кто из вас самый смелый", - заявил он в видеообращении в Instagram.