В Португалии число заразившихся коронавирусом достигло 21982

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Медики Португалии за сутки выявили 603 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших COVID-19 возросло до 21 982, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным на 22 апреля, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 785 (23 человека за сутки). Число выздоровевших увеличилось на 226 человек до 1143.
Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 13 150 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 454 человека.
Действие режима чрезвычайного положения продлено до 2 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.