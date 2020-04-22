Число жертв коронавируса в Швеции почти достигло двух тысяч человек

СТОКГОЛЬМ, 22 апр - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Швеции составила 1937 человек, заразились 16 тысяч человек, сообщил в ходе пресс-конференции главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.
"На сегодняшний день зафиксировано 16 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1937 человек скончались", - рассказал Тегнелл. Он добавил, что на данный момент ситуация находится под контролем. Число умерших достигло плато в Стокгольме (наиболее пострадавшем от коронавируса регионе).
Количество коек интенсивной терапии в Швеции на данный момент составляет 1130, лечение в реанимации проходят 536 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.