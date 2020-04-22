Вирусолог рассказал, откуда мог возникнуть коронавирус

Он указал на то, что из Юго-Восточной Азии эпидемии приходят чаще всего. По мнению специалиста, в регионе большое многообразие животных, которые являются носителями различных вирусов и могут передать их человеку. Малышев отметил, что коронавирус встречается у кошачьих — львов, тигров, пантер, но в большей степени у летучих мышей.