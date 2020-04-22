Вирусолог рассказал, откуда мог возникнуть коронавирус

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев заявил о природном происхождении коронавируса, однако назвал его появление в Китае не случайным.
Он указал на то, что из Юго-Восточной Азии эпидемии приходят чаще всего. По мнению специалиста, в регионе большое многообразие животных, которые являются носителями различных вирусов и могут передать их человеку. Малышев отметил, что коронавирус встречается у кошачьих — львов, тигров, пантер, но в большей степени у летучих мышей.
"Где-то до 80 процентов в геноме летучей мыши имеются гены, которые похожи на гены того коронавируса, который устраивает это безобразие", — заключил он в программе "Между тем" на телеканале "Звезда".
Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По последней информации ВОЗ, количество зараженных достигло двух с половиной миллионов человек, свыше 177 тысяч умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.