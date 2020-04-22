В Подмосковье сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать маски

Не проскочат. Подсчитаны не оформившие пропуск автомобилисты в Москве

Не проскочат. Подсчитаны не оформившие пропуск автомобилисты в Москве

Отмечается, что такое решение принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, на данный момент заготовлено 250 тысяч наборов, в каждом из которых две медицинские маски.