В Подмосковье сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать маски

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Медицинские маски начали бесплатно раздавать на постах проверки QR-кодов в Московской области, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации с новым коронавирусом в Подмосковье.
"В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов. Кроме того, маски можно получить у волонтеров на железнодорожных станциях, автобусных остановках, у супермаркетов и больниц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, на данный момент заготовлено 250 тысяч наборов, в каждом из которых две медицинские маски.
"Средства защиты уже могут получить жители Одинцово, Химок, Долгопрудного, Домодедово и Реутова. В ближайшее время маски начнут раздавать во всех муниципалитетах региона", - заключается в сообщении.
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