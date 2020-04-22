Регионы плохо осваивают федеральные субсидии, заявил Силуанов

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Регионы освоили только 71,5% перечисленного еще в марте первого транша субсидий на создание дополнительных койко-мест в больницах для пациентов с коронавирусом, на сегодняшний день заключено контрактов на 23,9 миллиарда рублей, сообщил министр финансов Регионы освоили только 71,5% перечисленного еще в марте первого транша субсидий на создание дополнительных койко-мест в больницах для пациентов с коронавирусом, на сегодняшний день заключено контрактов на 23,9 миллиарда рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Регионы заключили соглашения с поставщиками, соглашения с муниципалитетами, лечебными учреждениями, и на сегодняшнее утро сумма контрактации составляет 23,9 миллиарда рублей, или законтрактовано 71,5% от первого транша", - завил министр. Он напомнил, что первый транш помощи регионам на борьбу с коронавирусом на 33,4 миллиарда рублей был перечислен из федерального бюджета 27 марта текущего года.

Министр отметил, что кассовые расходы на оплату этих обязательств регионов оказались еще меньше - и составили немногим более 11 миллиардов рублей, или меньше трети. При этом некоторые контракты предусматривают поставку необходимого оборудования только с июня по сентябрь текущего года. "Это просто недопустимо, потому что нам необходимо как можно скорее сейчас обеспечить готовность коек к приему больных", - подчеркнул Силуанов.

Многие регионы, по словам главы Минфина , перечислили средства медицинским организациям - и федеральный центр не видит, на что идут эти деньги и не может оценить эффективность расходов. "Отдельно вынужден назвать ряд субъектов РФ, у которых до сих пор не заключены контракты и отсутствует информация о кассовых расходах", - заявил Силуанов. Он назвал Пензенскую, Ивановскую и Новгородскую область , отметив, что есть и другие такие регионы.

"Ряд регионов обеспечили высокий уровень контрактации и использования ресурсов мартовской дотации, причем не просто перечислили эти средства медицинским учреждениям, а приняли и оплатили уже готовое медицинское оборудование", - отметил он. Среди "отличников" он назвал Татарстан, Дагестан, Нижегородскую область и Чечню.