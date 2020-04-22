Зеленский проведет пресс-конференцию по итогам года президентства

КИЕВ, 22 апр – РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая даст пресс-конференцию по итогам первого года работы на посту главы государства.

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Почти пять месяцев президент общался с журналистами на непродолжительных брифингах и в ходе своих поездок, а также с помощью видеообращений. Первая "большая" пресс-конференция президента Украины прошла 10 октября в необычном формате "пресс-марафона": 14 часов украинский лидер отвечал на вопросы, установив рекорд по времени общения с журналистами.

"Офис президента обращает внимание представителей СМИ, что после завершения карантина Владимир Зеленский непременно соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера смогут задать вопросы по итогам года президентства", - сообщил офис Зеленского в своем официальном Telegram-канале.