Власти Белоруссии попросили граждан в предстоящие выходные остаться дома

На следующую неделю в Белоруссии приходятся несколько нерабочих и праздничных дней, ряд предприятий дополнительно переносят рабочие дни, в результате для многих белорусов образуются длинные выходные. Предстоящий вторник также является днем поминовения усопших, в этот день принято посещать кладбища.

По словам Карабан, большая проблема заключается в том, что люди собрались на выходные к родителям из регионов, где регистрируются случаи заражения коронавирусом. "Каждый человек не знает, инфицирован он или нет, но вместе с тем собирается ехать к своим пожилым родителям. Минздрав призывает в очередной раз на большие выходные остаться дома, не посещать другие регионы, кладбища, места массового скопления людей, ограничить контакты с пожилыми родителями, чтобы максимально уменьшить возможность инфицирования окружающих", - сказала она во время онлайн-трансляции из национального пресс-центра по теме COVID-19.