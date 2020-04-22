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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T15:42
https://ria.ru/20200422/1570417337.html
Власти Белоруссии попросили граждан в предстоящие выходные остаться дома
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569825484_0:288:3115:2041_1036x0_80_0_0_d83d226bff98bd283ea29812f167bec5.jpg
РИА Новости

Власти Белоруссии попросили граждан в предстоящие выходные остаться дома

15:42 22.04.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСитуация в Минске в связи с коронавирусом
Ситуация в Минске в связи с коронавирусом
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 22 апр – РИА Новости. Медики призывают белорусов в предстоящий период длинных выходных оставаться дома, чтобы "через неделю-другую не получить роста заболеваемости" в Белоруссии новым коронавирусом, сообщила в среду заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики минздрава республики Инна Карабан.
На следующую неделю в Белоруссии приходятся несколько нерабочих и праздничных дней, ряд предприятий дополнительно переносят рабочие дни, в результате для многих белорусов образуются длинные выходные. Предстоящий вторник также является днем поминовения усопших, в этот день принято посещать кладбища.
По словам Карабан, большая проблема заключается в том, что люди собрались на выходные к родителям из регионов, где регистрируются случаи заражения коронавирусом. "Каждый человек не знает, инфицирован он или нет, но вместе с тем собирается ехать к своим пожилым родителям. Минздрав призывает в очередной раз на большие выходные остаться дома, не посещать другие регионы, кладбища, места массового скопления людей, ограничить контакты с пожилыми родителями, чтобы максимально уменьшить возможность инфицирования окружающих", - сказала она во время онлайн-трансляции из национального пресс-центра по теме COVID-19.
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"Это самая большая наша просьба на сегодняшний день, чтобы в последующем, через неделю-другую, не получить роста заболеваемости (новым коронавирусом – ред.)", - подчеркнула Карабан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались. Число случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 558, до 7,281 тысячи, скончались еще три пациента, всего умерших 58.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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