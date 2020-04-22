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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T19:40
https://ria.ru/20200422/1570417215.html
Рябков: повестка очного саммита СБ ООН будет шире, чем тема коронавируса
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РИА Новости

Рябков: повестка очного саммита СБ ООН будет шире, чем тема коронавируса

15:39 22.04.2020 (обновлено: 19:40 22.04.2020)
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© Максим Блинов / Перейти в фотобанкШерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году.
Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году.
© Максим Блинов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Повестка очного саммита "пятерки" СБ ООН будет гораздо шире, чем тема коронавируса, она сейчас активно прорабатывается, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается очной встречи лидеров, то есть того предложения, которое было выдвинуто президентом Путиным в ходе его пребывания в Западном Иерусалиме, то этот вопрос сейчас на стадии активного обсуждения. Повестка дня этого "большого" саммита гораздо шире, чем то, что будет обсуждаться сейчас в онлайн-режиме, и эта повестка дня тоже еще пока достаточно сырая. Мы будем ее дорабатывать и доводить со всеми коллегами, не говоря уже о том, что пандемия и связанные с этим ограничения вообще наложили объективный предел тому, насколько мы сейчас можем рассуждать в принципе о сроках и месте. Но к этой теме мы тоже в ближайшей перспективе вернемся, как только позволят обстоятельства", - заявил дипломат в ходе презентации экспертного доклада "Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что повестка дня и сроки проведения саммита "пятерки" СБ ООН обсуждаются, не исключается при этом проведение видеоконференции лидеров стран, но не взамен полноценному саммиту.
Организовать встречу лидеров стран постоянных членов Совбеза ООН предложил президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера в конце января заявлял, что за встречу выступили КНР и Франция. Позднее президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос об участии в обсуждении контроля над вооружениями с Россией, Китаем, Францией и Великобританией в Нью-Йорке.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияСергей ЛавровВладимир ПутинВеликобританияФранцияКитайСШАСовет Безопасности ООНСергей РябковВ мире
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