Рябков: повестка очного саммита СБ ООН будет шире, чем тема коронавируса

"Что касается очной встречи лидеров, то есть того предложения, которое было выдвинуто президентом Путиным в ходе его пребывания в Западном Иерусалиме, то этот вопрос сейчас на стадии активного обсуждения. Повестка дня этого "большого" саммита гораздо шире, чем то, что будет обсуждаться сейчас в онлайн-режиме, и эта повестка дня тоже еще пока достаточно сырая. Мы будем ее дорабатывать и доводить со всеми коллегами, не говоря уже о том, что пандемия и связанные с этим ограничения вообще наложили объективный предел тому, насколько мы сейчас можем рассуждать в принципе о сроках и месте. Но к этой теме мы тоже в ближайшей перспективе вернемся, как только позволят обстоятельства", - заявил дипломат в ходе презентации экспертного доклада "Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России".