В Саратовской области четырех пациентов с коронавирусом подключили к ИВЛ

САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Четыре пациента с Четыре пациента с коронавирусной инфекцией Саратовской области подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, еще 16 находятся на кислородной поддержке, сообщил заместитель министра здравоохранения области Андрей Гадяцкий.

Всего в Саратовской области с 19 марта по 22 апреля лабораторно подтверждены 190 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека с COVID-19 скончались, еще 30 человек выздоровели. Среди пациентов в Саратовской области 10 детей от одного года до 16 лет.

"В настоящее время на стационарном лечении находятся 105 пациентов, в том числе двое детей... Из числа больных, находящихся на стационарном лечении, 75 пациентов с пневмонией, в том числе на кислородной поддержке 16 пациентов, четыре - на искусственной вентиляции легких. Амбулаторное лечение продолжается у 51 пациента", - сказал Гадяцкий в среду на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

Он отметил, что показатель заболеваемости COVID-19 в области составляет 7,8 случая на 100 тысяч жителей, тогда как по РФ данный показатель - 32 случая на 100 тысяч населения. По его словам, возрастная структура заболевших не изменилась, по-прежнему регистрируется большое число случаев (70) в возрастной группе от 44 до 60 лет.

Заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева на брифинге заявила, что пока не возьмется давать прогнозы по пику заболеваемости коронавирусом в регионе, отметив, что "в данный момент ситуация развивается".

"Сейчас мы от двух до трех десятков (зарегистрированных случаев COVID-19 в сутки) варьируем. Давайте посмотрим, как эта тенденция разовьется в ближайшее время. Пока о тенденции снижения я бы не рискнула говорить", - ответила Матвеева на вопрос, можно ли говорить о тенденции снижения числа выявляемых случаев коронавируса в области, где с 20 апреля за трое суток регистрировалось 28, 26 и 22 случая соответственно.

Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В городе Ершове и Балтайском районе введен карантин, туда запрещен въезд и выезд.