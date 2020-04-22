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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T15:38
https://ria.ru/20200422/1570417147.html
В Саратовской области четырех пациентов с коронавирусом подключили к ИВЛ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_0:236:2991:1918_1036x0_80_0_0_06603a156348db8a1e1f277d6e361a95.jpg
РИА Новости

В Саратовской области четырех пациентов с коронавирусом подключили к ИВЛ

15:39 22.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Аппарат ИВЛ. Архивное фото
САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Четыре пациента с коронавирусной инфекцией в Саратовской области подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, еще 16 находятся на кислородной поддержке, сообщил заместитель министра здравоохранения области Андрей Гадяцкий.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 22 апреля лабораторно подтверждены 190 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека с COVID-19 скончались, еще 30 человек выздоровели. Среди пациентов в Саратовской области 10 детей от одного года до 16 лет.
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"В настоящее время на стационарном лечении находятся 105 пациентов, в том числе двое детей... Из числа больных, находящихся на стационарном лечении, 75 пациентов с пневмонией, в том числе на кислородной поддержке 16 пациентов, четыре - на искусственной вентиляции легких. Амбулаторное лечение продолжается у 51 пациента", - сказал Гадяцкий в среду на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он отметил, что показатель заболеваемости COVID-19 в области составляет 7,8 случая на 100 тысяч жителей, тогда как по РФ данный показатель - 32 случая на 100 тысяч населения. По его словам, возрастная структура заболевших не изменилась, по-прежнему регистрируется большое число случаев (70) в возрастной группе от 44 до 60 лет.
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Заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева на брифинге заявила, что пока не возьмется давать прогнозы по пику заболеваемости коронавирусом в регионе, отметив, что "в данный момент ситуация развивается".
"Сейчас мы от двух до трех десятков (зарегистрированных случаев COVID-19 в сутки) варьируем. Давайте посмотрим, как эта тенденция разовьется в ближайшее время. Пока о тенденции снижения я бы не рискнула говорить", - ответила Матвеева на вопрос, можно ли говорить о тенденции снижения числа выявляемых случаев коронавируса в области, где с 20 апреля за трое суток регистрировалось 28, 26 и 22 случая соответственно.
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Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В городе Ершове и Балтайском районе введен карантин, туда запрещен въезд и выезд.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Балтайский районСаратовская областьОбщество
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