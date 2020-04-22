Мексика готова закрыть 19 месторождений нефти из-за падения цен на рынке

"В прошлом году впервые за долгие годы началась разработка 19 новых месторождений. Мы пробурили более 200 новых скважин. Закрыть клапаны на этих скважинах можно будет без потери давления. Это невозможно сделать на старых скважинах, на зрелых месторождениях. Это поможет нам сейчас, когда мы собираемся сократить добычу", - сказал Лопес Обрадор.