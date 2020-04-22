В Свердловской области могут ввести пропускной режим

"Мы рассчитываем возможность введения на территории пропускной системы как раз на период этих праздников, когда люди будут находиться дома. И мы прорабатываем с теми предприятиями, которые сегодня работают, в том числе на предприятиях, которым были даны согласно экстерриториальному принципу послабления, выплатить авансовые платежи по заработной плате, чтобы на майские праздники люди находились дома с деньгами", - сказал глава Свердловской области.