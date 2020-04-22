В Румынии обязали носить маски в общественных местах

"После 15 мая все люди будут обязаны носить защитные маски в закрытых общественных местах, а также в общественном транспорте. После 15 мая мы откажемся от ограничений, которые касаются индивидуальных перемещений, можно будет выйти из дома и не объяснять, куда и зачем мы идем", - заявил Йоханнис во время брифинга, который транслировался на сайте администрации президента.