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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T15:36
https://ria.ru/20200422/1570416933.html
В Румынии обязали носить маски в общественных местах
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

В Румынии обязали носить маски в общественных местах

15:36 22.04.2020
138
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в среду, что с 15 мая в стране будет снят ряд ограничений на передвижение граждан, однако люди должны будут носить защитные маски в общественных местах.
Ранее власти страны сообщали о 9,71 тысячи случаев заражения коронавирусом, 508 человек скончались.
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25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
"После 15 мая все люди будут обязаны носить защитные маски в закрытых общественных местах, а также в общественном транспорте. После 15 мая мы откажемся от ограничений, которые касаются индивидуальных перемещений, можно будет выйти из дома и не объяснять, куда и зачем мы идем", - заявил Йоханнис во время брифинга, который транслировался на сайте администрации президента.
Глава государства подчеркнул, что в силе останется запрет на проведение массовых собраний и манифестаций. Президент отметил, что власти намерены "пошагово" снимать ограничения, чтобы восстановить нормальную жизнь страны.
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Президент Румынии 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса на два месяца. Ранее власти страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, в стране введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. В городе Сучава введен карантин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Во Франции, где заболели больше 16 тысяч человек и 674 погибли, на два месяца введено чрезвычайное санитарное положение.

Туристка фотографируется на безлюдной площади Трокадеро у Эйфелевой башни в Париже
1 из 20

Во Франции, где заболели больше 16 тысяч человек и 674 погибли, на два месяца введено чрезвычайное санитарное положение.

© РИА Новости / Доминик Бутен
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

В стране действуют строгие ограничения на передвижение людей. Каждый раз, когда нужно выйти на улицу, требуется заполнить специальный документ.

Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже
2 из 20

В стране действуют строгие ограничения на передвижение людей. Каждый раз, когда нужно выйти на улицу, требуется заполнить специальный документ.

© РИА Новости / Доминик Бутен
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Работают лишь аптеки, продуктовые лавки, банки, автозаправки и табачные киоски. Все остальные магазины и учреждения закрыты.

Люди стоят в очереди возле продуктового магазина в Париже
3 из 20

Работают лишь аптеки, продуктовые лавки, банки, автозаправки и табачные киоски. Все остальные магазины и учреждения закрыты.

© РИА Новости / Доминик Бутен
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанк

В Грузии инфицированы 54 человека, под наблюдением находятся более 290, на карантине — около трех тысяч.

Мужчина в защитной маске в вагоне метро в Тбилиси
4 из 20

В Грузии инфицированы 54 человека, под наблюдением находятся более 290, на карантине — около трех тысяч.

© Sputnik / Александр Имедашвили
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанк

Из-за распространения коронавируса грузинские власти объявили чрезвычайное положение. Скопление более десяти человек карается санкциями.

Опустевшие в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19 улицы Тбилиси
5 из 20

Из-за распространения коронавируса грузинские власти объявили чрезвычайное положение. Скопление более десяти человек карается санкциями.

© Sputnik / Александр Имедашвили
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанк

В минувшие выходные почти 200 человек, нарушивших правила самоизоляции, принудительно отправили на карантин.

Очередь в магазин на улице Тбилиси
6 из 20

В минувшие выходные почти 200 человек, нарушивших правила самоизоляции, принудительно отправили на карантин.

© Sputnik / Александр Имедашвили
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В России число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек, 262 из них — в Москве.

Молодой человек в защитной маске в Москве
7 из 20

В России число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек, 262 из них — в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

В российской столице действует режим повышенной готовности. Метрополитен закупает тепловизоры, дезинфицирует поезда и тоннели и отключает кнопки открытия дверей.

Опустевшие станции Московского метрополитена
8 из 20

В российской столице действует режим повышенной готовности. Метрополитен закупает тепловизоры, дезинфицирует поезда и тоннели и отключает кнопки открытия дверей.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Запрещены любые досуговые мероприятия с числом участников больше 50 человек. Музеи и библиотеки закрылись до 10 апреля.

Государственная Третьяковская галерея, закрытая в связи с короновирусом
9 из 20

Запрещены любые досуговые мероприятия с числом участников больше 50 человек. Музеи и библиотеки закрылись до 10 апреля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Татарстане, где от COVID-19 лечатся шесть человек, действует особый санитарно-эпидемиологический режим.

Санитарная обработка станции метро Суконная слобода в Казани
10 из 20

В Татарстане, где от COVID-19 лечатся шесть человек, действует особый санитарно-эпидемиологический режим.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанк

В Чехии число заболевших коронавирусом превысило 1100 человек, зафиксирован один смертельный случай.

Опустевшие в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19 улицы Праги
11 из 20

В Чехии число заболевших коронавирусом превысило 1100 человек, зафиксирован один смертельный случай.

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанк

По всей стране ввели общенациональный карантин. Жителям рекомендовано не выходить без острой необходимости из дома, а на улице обязательно носить маску.

Мужчина в маске на опустевшей в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19 улице Праги
12 из 20

По всей стране ввели общенациональный карантин. Жителям рекомендовано не выходить без острой необходимости из дома, а на улице обязательно носить маску.

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанк

Людей, вышедших из дома без защитной маски, ждет штраф до трех миллионов крон (около 130 тысяч долларов).

Опустевшие в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19 улицы Праги
13 из 20

Людей, вышедших из дома без защитной маски, ждет штраф до трех миллионов крон (около 130 тысяч долларов).

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

В США COVID-19 больны больше 35 тысяч человек. По числу заражений страна занимает третье место в мире после Китая и Италии. Около трети американцев находятся на карантине.

Девушка в медицинской маске на улице Нью-Йорка
14 из 20

В США COVID-19 больны больше 35 тысяч человек. По числу заражений страна занимает третье место в мире после Китая и Италии. Около трети американцев находятся на карантине.

© РИА Новости / Брайан Смит
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

Власти Нью-Йорка, где число заболевших составляет треть от всех случаев по всей стране, призвали семьи долго не находиться в парках и не переполнять детские площадки.

Коридор Центрального вокзала Нью-Йорка
15 из 20

Власти Нью-Йорка, где число заболевших составляет треть от всех случаев по всей стране, призвали семьи долго не находиться в парках и не переполнять детские площадки.

© РИА Новости / Брайан Смит
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать Нацгвардию для борьбы с коронавирусом в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где ситуация с заболеваемостью самая сложная.

Турникеты на станции Пенсильванский вокзал (Penn Station) в Нью-Йорке
16 из 20

Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать Нацгвардию для борьбы с коронавирусом в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где ситуация с заболеваемостью самая сложная.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Количество больных COVID-19 в Турции за сутки возросло с 947 до 1256.

Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
17 из 20

Количество больных COVID-19 в Турции за сутки возросло с 947 до 1256.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов не исключил возможности эвакуации россиян из Турции из-за ситуации с коронавирусом.

Прохожие в медицинских масках на одной из улиц в Стамбуле
18 из 20

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов не исключил возможности эвакуации россиян из Турции из-за ситуации с коронавирусом.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

В Ливане коронавирус диагностировали у 206 человек, подтверждено три смертельных случая. Власти усилили меры по борьбе с инфекцией.

Символическая елка на площади Павших (является центром антиправительственного движения Ливанской революции 17-октября) в Бейруте
19 из 20

В Ливане коронавирус диагностировали у 206 человек, подтверждено три смертельных случая. Власти усилили меры по борьбе с инфекцией.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

"Все граждане должны оставаться дома, и любой нарушитель данного распоряжения будет преследоваться по закону", — говорится в распоряжении Минздрава Ливана.

Одна из улиц в Бейруте
20 из 20

"Все граждане должны оставаться дома, и любой нарушитель данного распоряжения будет преследоваться по закону", — говорится в распоряжении Минздрава Ливана.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
1 из 20

Во Франции, где заболели больше 16 тысяч человек и 674 погибли, на два месяца введено чрезвычайное санитарное положение.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
2 из 20

В стране действуют строгие ограничения на передвижение людей. Каждый раз, когда нужно выйти на улицу, требуется заполнить специальный документ.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
3 из 20

Работают лишь аптеки, продуктовые лавки, банки, автозаправки и табачные киоски. Все остальные магазины и учреждения закрыты.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
4 из 20

В Грузии инфицированы 54 человека, под наблюдением находятся более 290, на карантине — около трех тысяч.

© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
5 из 20

Из-за распространения коронавируса грузинские власти объявили чрезвычайное положение. Скопление более десяти человек карается санкциями.

© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
6 из 20

В минувшие выходные почти 200 человек, нарушивших правила самоизоляции, принудительно отправили на карантин.

© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
7 из 20

В России число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек, 262 из них — в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 20

В российской столице действует режим повышенной готовности. Метрополитен закупает тепловизоры, дезинфицирует поезда и тоннели и отключает кнопки открытия дверей.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
9 из 20

Запрещены любые досуговые мероприятия с числом участников больше 50 человек. Музеи и библиотеки закрылись до 10 апреля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 20

В Татарстане, где от COVID-19 лечатся шесть человек, действует особый санитарно-эпидемиологический режим.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 20

В Чехии число заболевших коронавирусом превысило 1100 человек, зафиксирован один смертельный случай.

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в фотобанк
12 из 20

По всей стране ввели общенациональный карантин. Жителям рекомендовано не выходить без острой необходимости из дома, а на улице обязательно носить маску.

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в фотобанк
13 из 20

Людей, вышедших из дома без защитной маски, ждет штраф до трех миллионов крон (около 130 тысяч долларов).

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в фотобанк
14 из 20

В США COVID-19 больны больше 35 тысяч человек. По числу заражений страна занимает третье место в мире после Китая и Италии. Около трети американцев находятся на карантине.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
15 из 20

Власти Нью-Йорка, где число заболевших составляет треть от всех случаев по всей стране, призвали семьи долго не находиться в парках и не переполнять детские площадки.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
16 из 20

Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать Нацгвардию для борьбы с коронавирусом в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где ситуация с заболеваемостью самая сложная.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
17 из 20

Количество больных COVID-19 в Турции за сутки возросло с 947 до 1256.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
18 из 20

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов не исключил возможности эвакуации россиян из Турции из-за ситуации с коронавирусом.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
19 из 20

В Ливане коронавирус диагностировали у 206 человек, подтверждено три смертельных случая. Власти усилили меры по борьбе с инфекцией.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
20 из 20

"Все граждане должны оставаться дома, и любой нарушитель данного распоряжения будет преследоваться по закону", — говорится в распоряжении Минздрава Ливана.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКлаус ЙоханнисВОЗРумынияИталияИспанияВ мире
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