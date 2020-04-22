В ОП рассказали, как террористы используют пандемию в своих целях

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Террористические группы стремятся использовать ситуацию с пандемией коронавируса для достижения своих целей; люди, оставшиеся без работы в этот период, становятся для них "лакомым куском", их легко привлечь к подрывной деятельности, считает заместитель председателя Комиссии Террористические группы стремятся использовать ситуацию с пандемией коронавируса для достижения своих целей; люди, оставшиеся без работы в этот период, становятся для них "лакомым куском", их легко привлечь к подрывной деятельности, считает заместитель председателя Комиссии Общественной Палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин.

"С учетом того, что очень многие средства, ресурсы отвлечены на борьбу с пандемией во всех странах мира, в том числе и в нашей, все как-то забыли об одной из основных угроз, с которыми столкнулось человечество в последние годы. Это угроза терроризма. Между тем, наши эксперты говорят о том, что в странах повышенного риска Африки и Ближнего Востока наблюдается достаточно серьезная активность террористических групп, которые стремятся использовать ситуацию с пандемией, с коронавирусом для достижения своих целей", - сказал Аничкин в ходе видеоконференции "Обмен опытом в плане борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", которую в среду провели Общественная палата РФ и Гражданский альянс Казахстана.

В этих условиях, отметил Аничкин, безработные - это лакомый кусок для таких организаций в плане их использования и привлечения к подрывной деятельности. По его мнению, правоохранительным органам следует задуматься о последствиях, которые могут быть при выходе населения из состояния пандемии.

Аничкин считает, что в России практически сформировалась негосударственная система безопасности, состоящая из частных охранных предприятий, аналитических агентств, агентств, которые работают над созданием передовых технологий.

"Эти структуры могут являться достаточно мощным вспомогательным элементом для государственных систем безопасности, силовых и правоохранительных органов в плане выявления, пресечения и предупреждения противоправной и иной подрывной деятельности против государства", - считает он.

Спикер также отметил, что любая изоляция приводит к негативным последствиям для психологического состояния людей, подчеркнув, что сейчас в СМИ появляется очень много негативных новостей.

"Хотя нельзя исключать того, что это действительно такое знаковое негативное событие для всего мира, однако все время приводить отрицательные примеры, выводы - это очень серьезно влияет на подсознание людей, у которых сейчас кроме телевизора ничего не осталось. Более того, мы говорим о том, что люди очень длительное время находятся без работы, и у многих заканчиваются деньги, реальные средства для существования, это опять же приводит к негативным событиям", - подчеркнул он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.