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2020-04-22T15:36
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В ОП рассказали, как террористы используют пандемию в своих целях
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РИА Новости

В ОП рассказали, как террористы используют пандемию в своих целях

15:36 22.04.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Террористические группы стремятся использовать ситуацию с пандемией коронавируса для достижения своих целей; люди, оставшиеся без работы в этот период, становятся для них "лакомым куском", их легко привлечь к подрывной деятельности, считает заместитель председателя Комиссии Общественной Палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин.
"С учетом того, что очень многие средства, ресурсы отвлечены на борьбу с пандемией во всех странах мира, в том числе и в нашей, все как-то забыли об одной из основных угроз, с которыми столкнулось человечество в последние годы. Это угроза терроризма. Между тем, наши эксперты говорят  о том, что в странах повышенного риска Африки и Ближнего Востока наблюдается достаточно серьезная активность террористических групп, которые стремятся использовать ситуацию с пандемией, с коронавирусом для достижения своих целей", - сказал Аничкин в ходе видеоконференции "Обмен опытом в плане борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", которую в среду провели Общественная палата РФ и Гражданский альянс Казахстана.
В этих условиях, отметил Аничкин, безработные - это лакомый кусок для таких организаций в плане их использования и привлечения к подрывной деятельности. По его мнению, правоохранительным органам следует задуматься о последствиях, которые могут быть при выходе населения из состояния пандемии.
Аничкин считает, что в России практически сформировалась негосударственная система безопасности, состоящая из  частных охранных предприятий, аналитических агентств, агентств, которые работают над созданием передовых технологий.
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"Эти структуры могут являться достаточно мощным вспомогательным элементом для государственных систем безопасности, силовых и правоохранительных органов в плане выявления, пресечения и предупреждения противоправной и иной подрывной деятельности против государства", - считает он.
Спикер также отметил, что любая изоляция приводит к негативным последствиям для психологического состояния людей, подчеркнув, что сейчас в СМИ появляется очень много негативных новостей.
"Хотя нельзя исключать того, что это действительно такое знаковое негативное событие для всего мира, однако все время приводить отрицательные примеры, выводы - это очень серьезно влияет на подсознание людей, у которых сейчас кроме телевизора ничего не осталось. Более того, мы говорим о том, что люди очень длительное время находятся без работы, и у многих заканчиваются деньги, реальные средства для существования, это опять же приводит к негативным событиям", - подчеркнул он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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