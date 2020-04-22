В Великобритании оценили ситуацию с распространением коронавируса

ЛОНДОН, 22 апр - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания достигла пика заболеваемости COVID-19 , производство аппаратов ИВЛ и комплектов спецодежды для врачей продолжится ускоренными темпами, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

"Мы на пике (заболеваемости)... Когда мы будем на пике, а мы достигли пика, и когда количество случаев заражения пойдет вниз, мы представим систему отслеживания контактов (заразившихся) на расширенном уровне. В настоящее время новое приложение для этого разрабатывается", - сказал министр, выступая в парламенте.

По его словам, власти расширяют объемы тестирования на коронавирус, несмотря на то, что необходимость в этом ниже, чем планировалось.

"В настоящее время доступны 10 700 аппаратов ИВЛ, правительство продолжает работать с поставщиками, в том числе с 159 компаниям, которые могут производить защитные костюмы для врачей и экстренных служб", - сказал Хэнкок.

Он напомнил, что правительство примет решение об ослаблении введенных 23 марта карантинных мер только после подтверждения улучшения ситуации, а в ближайшее время речи об этом не идет.

"Население должно следовать установленным правилам (по социальному дистанцированию). Мы вместе с парламентариями продолжаем работу, чтобы победить этого невидимого убийцу. Это похоже на войну, где на одной стороне все человечество", - добавил министр.

По данным на вечер вторника, общее количество погибших в стране составило 17 337, заражений COVID-19 - 129 044.