Россия и Катар совместно разрабатывают вакцину против коронавируса

ДОХА, 22 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Российские и катарские специалисты работают над совместной разработкой вакцины против новой коронавирусной инфекции, сообщил в среду РИА Новости посол РФ в Катаре Нурмахмад Холов.
"Россия и Катар поддерживают плотное взаимодействие с первых дней начала эпидемии COVID-19, ведется активная работа между профильными ведомствами двух стран для совместной разработки вакцины", - отметил посол.
Он также рассказал, что катарские власти изучают возможность использования российских тест-систем для лабораторной диагностики COVID-19, которые позволяют быстро получить результаты - за 2-4 часа. Эта российская разработка передана в 13 стран мира.
Дипломат высоко оценил комплекс экстренных мер, предпринятых руководством эмирата по борьбе с пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.