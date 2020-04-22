Россия и Катар совместно разрабатывают вакцину против коронавируса

"Россия и Катар поддерживают плотное взаимодействие с первых дней начала эпидемии COVID-19, ведется активная работа между профильными ведомствами двух стран для совместной разработки вакцины", - отметил посол.

Он также рассказал, что катарские власти изучают возможность использования российских тест-систем для лабораторной диагностики COVID-19, которые позволяют быстро получить результаты - за 2-4 часа. Эта российская разработка передана в 13 стран мира.