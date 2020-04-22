Минтранс предупредил судоходные компании о возможности мин в Красном море

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минтранс РФ предупредил судоходные компании о возможности мин в Красном море, следует из письма ведомства, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"В Минтранс России поступила информация о наличии в южной части Красного моря района с высокой вероятностью минной опасности", - говорится в письме.

"Просьба в возможно короткий срок довести данную информацию до судовладельцев в целях своевременного информирования мореплавателей", - отмечается в письме, подписанном директором департамента госполитики в области морского и речного транспорта Юрием Костиным.