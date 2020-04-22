Песков назвал сообщения о ссоре Путина с саудовским принцем чушью

На этом фоне, а также в условиях резкого сокращения спроса на нефть из-за пандемии коронавирусной инфекции нефтедобывающие страны заключили новое соглашение, которое будет действовать до 1 мая 2022-го. В мае и июне этого года сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки, во втором полугодии — восемь миллионов, а в течение всего 2021-го — шесть миллионов баррелей.