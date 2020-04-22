В Литве карантин продлили до 11 мая

ВИЛЬНЮС, 22 апр - РИА Новости. Правительство Правительство Литвы продлевает карантин из-за коронавируса еще на две недели – до 11 мая, передает Sputnik Литва.

В Литве карантин введен с 16 марта, затем кабмин продлевал его до 27 апреля.

"Правительство Литвы решило продлить карантин еще на две недели – до 11 мая", - пишет Sputnik Литва

Как отмечает агентство, гражданам предписывается носить в общественных местах защитные средства (маски для лица, респираторы или другие средства), закрывающие нос и рот, за исключением времени приема пищи и питья в местах организации общественного питания. Кроме того, правительство ввело послабления и разрешило открыться некоторым предприятиям. В частности, разрешено организовывать экзамены по навыкам вождения транспортных средств и авиационной подготовке.

"В республике все еще запрещена деятельность ресторанов, учреждений общественного питания, кафе, баров, ночных клубов и других мест развлечений. Однако, согласно последним распоряжениям кабмина, эти ограничения не действуют при продаже еды на вынос или при доставке физическим и юридическим лицам другими способами, а также в ситуациях, когда общественное питание организовано на открытых площадках", - добавляет Sputnik.

По информации агентства, предоставление услуг красоты запрещено. Однако этот запрет не распространяется на услуги по уходу за волосами и ногтями, если поток клиентов и других посетителей ограничен. Для этого площадь помещения должна составлять не менее десяти квадратных метров на человека, или же услуги должны оказываться одновременно не более чем одному клиенту.

"Во время карантина граждане страны отныне могут посещать площадки для гольфа, тенниса, спортивные площадки, открытые зоопарки, ботанические сады, а также библиотеки и музеи. Кроме того, правительство решило смягчить меры в отношении торговых точек – теперь жители Литвы смогут посещать и те из них, которые находятся в торговых центрах. Однако контроль за покупателями должен осуществляться не только в самом магазине, но и в коридорах ТЦ", - отмечает Sputnik.

В Литве коронавирус подтвердился у 1,37 тысячи человек, всего выздоровели 357 человек, 38 умерли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.