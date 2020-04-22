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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T15:22
https://ria.ru/20200422/1570416094.html
В Литве карантин продлили до 11 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_0:0:962:541_1036x0_80_0_0_9b92926069cbd81c3c4a26e2f9eed1eb.jpg
РИА Новости

В Литве карантин продлили до 11 мая

15:23 22.04.2020
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© Sputnik / Александр ЛиповецАвтомобиль скорой помощи Литвы
Автомобиль скорой помощи Литвы
© Sputnik / Александр Липовец
Автомобиль скорой помощи Литвы. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 22 апр - РИА Новости. Правительство Литвы продлевает карантин из-за коронавируса еще на две недели – до 11 мая, передает Sputnik Литва.
В Литве карантин введен с 16 марта, затем кабмин продлевал его до 27 апреля.
"Правительство Литвы решило продлить карантин еще на две недели – до 11 мая", - пишет Sputnik Литва.
Как отмечает агентство, гражданам предписывается носить в общественных местах защитные средства (маски для лица, респираторы или другие средства), закрывающие нос и рот, за исключением времени приема пищи и питья в местах организации общественного питания. Кроме того, правительство ввело послабления и разрешило открыться некоторым предприятиям. В частности, разрешено организовывать экзамены по навыкам вождения транспортных средств и авиационной подготовке.
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"В республике все еще запрещена деятельность ресторанов, учреждений общественного питания, кафе, баров, ночных клубов и других мест развлечений. Однако, согласно последним распоряжениям кабмина, эти ограничения не действуют при продаже еды на вынос или при доставке физическим и юридическим лицам другими способами, а также в ситуациях, когда общественное питание организовано на открытых площадках", - добавляет Sputnik.
По информации агентства, предоставление услуг красоты запрещено. Однако этот запрет не распространяется на услуги по уходу за волосами и ногтями, если поток клиентов и других посетителей ограничен. Для этого площадь помещения должна составлять не менее десяти квадратных метров на человека, или же услуги должны оказываться одновременно не более чем одному клиенту.
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"Во время карантина граждане страны отныне могут посещать площадки для гольфа, тенниса, спортивные площадки, открытые зоопарки, ботанические сады, а также библиотеки и музеи. Кроме того, правительство решило смягчить меры в отношении торговых точек – теперь жители Литвы смогут посещать и те из них, которые находятся в торговых центрах. Однако контроль за покупателями должен осуществляться не только в самом магазине, но и в коридорах ТЦ", - отмечает Sputnik.
В Литве коронавирус подтвердился у 1,37 тысячи человек, всего выздоровели 357 человек, 38 умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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