Спецслужбы Израиля предотвратили теракт на стадионе в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Служба общей безопасности Служба общей безопасности Израиля ШАБАК сообщила о предотвращении террористической атаки, целью которой был стадион Тедди в Иерусалиме.

Успешную работу спецслужб отметил премьер-министр Израиля. "Я благодарю ШАБАК, армию и полицию за предотвращение нападения на стадион Тедди. Отличная работа. Мы постоянно боремся с террором", - написал премьер-министр в Twitter

Подозреваемые в планировании терактов были арестованы в марте этого года, сообщила в среду Служба общей безопасности ШАБАК в заявлении для прессы.

"Служба общей безопасности в сотрудничестве с армией и израильской полицией сорвала планы ячейки группировки ХАМАС, которая планировала теракты в Иерусалиме, в том числе на стадионе Тедди, а также против сил ЦАХАЛ в районе Рамаллы и в округе Биньямин", - говорится в сообщении пресс-службы ШАБАК.

Задержанные - двое палестинцев и один израильский араб: Ахмед Саджадия, 27-летний житель лагеря беженцев Каландия, 26-летний житель Кфар-Акаба Мухаммед Хамад и 24-летний Омар Эйд, гражданин Израиля, житель деревни Дейр-Джерер в округе Биньямин. По мнению следствия, все трое познакомились во время учебы в университете Бир-Зейта и принадлежали к группе "Исламская стена", действовавшей в университете.

"Расследование также показало, что подозреваемые пытались изготовить взрывное устройство, следуя инструкциям, загруженным из интернета, и даже купили для этого различные химикаты, гвозди и металлические инструменты, но были арестованы до того, как смогли собрать взрывное устройство", - говорится в сообщении ШАБАК.