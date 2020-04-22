Онлайн-фотоальбом "Твоя Победа" увековечит семейную память о ветеранах

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Стартовала работа патриотического проекта "Домашний фотоальбом "Твоя Победа". С апреля ведется создание народного фотоархива на сайте. Любой желающий, соблюдая простые правила, может разместить фотографии родственника и рассказать историю его жизненного пути в период войны.
"Великая Отечественная война длилась почти четыре года. Но чем больше времени проходит с ее окончания, тем сильнее стирается память о том, какой ценой досталась Победа. Домашний фотоальбом "Твоя Победа" — это мультимедийный архив, основной целью которого является сохранение исторической памяти о ветеранах Великой Отечественной войны. Благодаря ему пользователи смогут поделиться снимками, которые раньше хранились только на страницах домашних альбомов", - сообщили РИА Новости авторы проекта.
Все материалы сайта будут систематизированы по ключевым словам, годам и местам съемки, что позволит пользователям легко ориентироваться в архиве. Данная акция сделает возможным создание виртуальной книги памяти под названием "Твоя Победа".
21 апреля, 15:00Соблюдая самоизоляцию: ветерана поздравили онлайн-парадомНеобычный парад для фронтовика Михаила Павловича Чечулина устроили военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО). Прямо под балконом дома, где жил ветеран, была установлена машина с экраном, на котором шла прямая трансляция персонального плац-концерта и прохождение взвода роты Почетного караула.