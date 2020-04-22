Онлайн-фотоальбом "Твоя Победа" увековечит семейную память о ветеранах

"Великая Отечественная война длилась почти четыре года. Но чем больше времени проходит с ее окончания, тем сильнее стирается память о том, какой ценой досталась Победа. Домашний фотоальбом "Твоя Победа" — это мультимедийный архив, основной целью которого является сохранение исторической памяти о ветеранах Великой Отечественной войны. Благодаря ему пользователи смогут поделиться снимками, которые раньше хранились только на страницах домашних альбомов", - сообщили РИА Новости авторы проекта.