Число жертв коронавируса в Нидерландах превысило четыре тысячи

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Число жертв новой коронавирусной инфекции в Нидерландах увеличилось на 138 и достигло 4054, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).
Медики отмечают, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за сутки увеличилось на 708, таким образом общее число заболевших составило 34 842. В больницах лечатся более 10 тысяч человек.
Подчеркивается, что зараженных в стране больше, так как не все проходят тест на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.