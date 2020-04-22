"Настоящая пытка": инфекционист рассказал о работе в условиях пандемии

По его словам, врачи работают на пределе возможностей практически без перерыва.

"Действительно, едва хватает времени банально перекусить, вздохнуть, передохнуть, выпить тот же стакан воды", — сказал инфекционист.

Николаев отметил, что медикам приходится подолгу носить специальные защитные костюмы, находиться в которых больше двух часов — "настоящая пытка".

"Через респиратор дышать куда сложнее. Утомляемость появляется быстро. Через два часа чувствуется слабость, нехватка воздуха, если врач работает больше, то та самая гипоксия реально настигает, ум соображает куда медленней", — добавил он.

В России выявили почти 58 тысяч заразившихся коронавирусом, 513 человек скончались, более 4,4 тысячи выздоровели. При этом за последние сутки число заболевших меньше, чем накануне, — 5236 по сравнению с 5642.